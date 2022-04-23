U17 Kız Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek Çekya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde mücadele etme hakkı elde etti.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt’taki 2'nci ve son maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Milliler, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde mücadele etme hakkı elde etti.
Türkiye - Macaristan: 3-0
SALON: TVF Cengiz Göllü
HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)
TÜRKİYE: Talya, Eslem, Nisan, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L)
MACARİSTAN: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toth, Bencze (L), Nanasi (L) (Tuska, Fekete)
SETLER: 25-15, 25-19, 26-24
SÜRE: 1 saat 17 dakika (23',23',31')
İSTANBUL, (DHA)