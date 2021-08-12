U17 Kız Milli Takımı'nın 16 -28 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacağı kampın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 16 Ağustos Pazartesi günü saat 13:00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarını burada sürdürecek olan Milliler, 24 Ağustos'ta Hırvatistan'a giderek Hırvatistan'la iki hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşma 25 Ağustos'ta, ikinci müsabaka ise 27 Ağustos'ta Zagreb'de yapılacak. U17 Kız Milli Takımı, 28 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek.

Aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Şeyma Özdemir (Konak Belediye Spor), Yağmur Değirmenci (Karabük Gençlik Spor)

Defans: Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Buse Nur İnce (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Leyla Bektaş (Grasshopper Club Zürich), Nihal Saraç (Konak Belediye Spor), Tuana Yılmaz (Dudullu), Yuna Demir (VfL Sindelfingen)

Orta saha: Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Beyza Solak (TSG Hoffenheim 1899), Buse İşçi (Konak Belediye Spor), Gülay Kiraz (Boyabat Çeltik Spor), Işılsu Işıldak (FC Iserlohn), İrem Ekiz (Hannover 96), Sena Akyürek (Stabæk JF), Sevda Öngan (Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor), Sıla Eldireklioğlu (Horozkent Spor), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topsu (Paris Saint Germain), Mine Yıldız (Fatih Vatan Spor), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ