İlk aşaması 2 Temmuz'da başlayan U17 Kız Milli Takımı seçme kampının 2.etap kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 6 Temmuz Salı günü saat 16:00'da Park Inn by Radisson Istanbul Asia Kavacık Hotel'de toplanacak. Seçme kampının ilk aşaması 6 Temmuz'da, 2.etabı ise 11 Temmuz'da sona erecek.

Seçme kampına davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Melisa Oral (Dudullu), Şeyma Özdemir (Konak Belediye Spor)

Defans: Ayşe Elçin (Horozkent Spor), Beril Can (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Fatma Koç (Giresun Sanayi Spor ), Nihal Saraç (Konak Belediye Spor), Sedanur Turhal (Fomget Gençlik ve Spor), Serpil İşler (Pendik Çamlık Spor), Şilan Eslem Mazı ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Rüveyda Gülden Tutuş (Beykent Spor)

Orta Saha: Aysha Tural (Real Jersey FC), Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Betül Çetinkaya (Bursa Soğanlı Gençlik ve Spor), Beyza Solak (TSG Hoffenheim 1899), Cennet Övünçkan (Horozkent Spor), Ece Temizer (1.FFC Niederkirchen), Esma Çatal (Bakırköy Gençlik Spor), Işılsu Işıldak (FC Iserlohn 46/49), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Melisa Işık (Pendik Çamlık Spor), Semanur Kabakçı (Fomget Gençlik ve Spor), Sena Akyürek (Stabæk JF), Sevda Öngan (Bursa Soğanlı Gençlik ve Spor), Tuana Yılmaz (Dudullu), Yasemin Baydemir (FC Iserlohn 46/49), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topsu (Paris Saint-Germain), Arife Kübra Gözmener (Konak Belediye Spor), Ayşe Fatma Efe (Malatya Bayanlar Spor), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ