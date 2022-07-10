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U17 Kız Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya

U17 Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-0 mağlup eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

10 Temmuz 2022, Pazar 20:54 Son Güncelleme:
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U17 Kız Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Balkan Şampiyonası’nda Romanya’yı 3-0 (25-23, 25-14, 25-19) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

SALON: Vranje

HAKEMLER: Vladimir Stankovic (Sırbistan) – Vladimir Jovic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Defne Devrim, Defne Kandemir, Ece Şenyapıcı, Eylül, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece Esepasa (L) (Olcay, Defne Başyolcu, Eslem, Simge) .

ROMANYA: Stroe, Gheti,Mateiu,Parv, Guceano, Cocan, Cristea (L), Vizitiu (L) (Radu, Alupei, Buran)

SETLER: 25-23, 25-14, 25-19

SÜRE: 1 saat 13 dk (27′ 21′ 25′)


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