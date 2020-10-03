U17 Kız Milli Takımımız, namağlup liderliğini sürdürdü

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında İtalya’yı 3-1 (28-26, 18-25, 25-16, 25-20) mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

İTALYA-TÜRKİYE: 1-3

HAKEMLER: Emmanouil Georgiadis (Yunanistan), Nikola Micevski (Kuzey Makedonya)

SALON: SC Verde

İTALYA: Bellia, Polesello, Ituma, Ribechi, Catania, Passaro, Barbero (L) (Giacomello, Giuliani, Orlandi, Piovesan)

TÜRKİYE: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Dilay)

SETLER: 26-28, 25-18, 16-25, 20-25

SÜRE: 97 dakika (27,24,22,24)

U17 Kız Milli Takımımız, şampiyonadaki dördüncü maçında, 05 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 16.00’da Slovakya ile karşılaşacak.



