Slovenya'da yapılan Avrupa Şampiyonası 1. Tur karşılaşmalarında mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, ikinci maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi. Mücadelede Türkiye'nin golünü 15. dakikada Tuana Şentürk attı. Sırbistan'ın golleri ise 30. dakikada Nadja Uvalin, 40. dakikada Andjela Markovic ve 70.dakikada Teodora Vasic'ten geldi. Milliler, 25 Ekim'de Slovenya ile mücadele edecek. Grubu ilk üç içinde bitiren takımlar 2. Turda da yollarına A Ligi'nde devam edecek. Sonuncu olan ülke ise B Ligi'ne düşecek.

Stat: Igrisce Terme Catez

Hakemler: Alexandra Colllin, Clothilde Brassard (Fransa), Sladjana Jovicic, Tjasa Misja (Slovenya)

Sırbistan: Tina Arsic, Andela Milovanovic, Tijana Popovic, Jelena Tesnjak (Dk.86 Bojana Vukasinovic), Andjela Markovic (Dk.74 Mina Cingelic), Aleksandra Gajic, Zoja Topalov, Milica Mljkovic ( Dk.64 Teodora Vasic), Aleksandra Ilic, Nadja Uvalin (Dk.87 Verica Dimic), Milica Kuburovic (Dk.87 Durdina Milosavljevic)

Türkiye: Begümsu Akay, (Dk.88 Defne Sarıoğlu), Tuana Demirbaş, Nihal Saraç, Nisa Sakallıoğlu, Beril Beceren, Defnesu Aldemir (Dk.46 Havin Özsoy), Aysha Tural, Aleyna Eslem Topcu, Tuana Şentürk, Meryem Duran (Dk.61 Ecemnur Öztürk), Zeynep Bilir (Dk.80 Tuana Naz Türçin)

Goller: Dk.15 Tuana Şentürk (Türkiye), Dk. 30 Nadja Uvalin, Dk.40 Andjela Markovic, Dk.70 Teodora Vasic (Sırbistan)

Sarı Kart: Tijana Popovic,

U17 Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSV Crailsheim), Defne Sarıoğlu (TSV Crailsheim)

Defans: Ada Odabaşı (Osnabrücker SC), Beril Beceren (Dudullu), Canset Yiğit (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Nihal Saraç (Altay), Nisa Sakallıoğlu (SV Alberweiler), Tuana Demirbaş (Altay)

Orta Saha: Aysha Tural (Real Jersey FC), Defnesu Aldemir (Dudullu), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Gülşah Güvendi (Konak Belediye Spor), Havin Özsoy (FC Speyer 09), İrem Tuana Şentürk (FC Donzdorf), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Meryem Duran (FSV Gütersloh), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topcu (VGA Saint Maur), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ