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U17 Kız Milli Takımı, ilk mağlubiyetini Bulgaristan karşısında aldı

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki dördüncü maçında Bulgaristan’a 3-1 mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
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U17 Kız Milli Takımı, ilk mağlubiyetini Bulgaristan karşısında aldı

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki dördüncü maçında Bulgaristan’a 3-1 mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı. 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt, yarın oynanacak beşinci ve son gün karşılaşmalarıyla sona erecek.

SALON: Kurtdereli

TÜRKİYE: Nisa Nur, Liza, Nisan, Defne Başyolcu, Defne Kandemir, Begüm, Elif Nur (L) (Cansın, Bianka İlayda, Simge, Ceylin)

BULGARİSTAN: Guncheva, Zlatanova, Nikolova, Dudova, Milicevic, Kolarova, Dokova (L) (Anastasova, Borisova)

SETLER: 25-21, 20-25, 24-26, 20-25

SÜRE: 114 dakika (26′,27′,35′,26′)

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