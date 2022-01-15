17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki dördüncü maçında Bulgaristan’a 3-1 mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı. 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt, yarın oynanacak beşinci ve son gün karşılaşmalarıyla sona erecek.

SALON: Kurtdereli

TÜRKİYE: Nisa Nur, Liza, Nisan, Defne Başyolcu, Defne Kandemir, Begüm, Elif Nur (L) (Cansın, Bianka İlayda, Simge, Ceylin)

BULGARİSTAN: Guncheva, Zlatanova, Nikolova, Dudova, Milicevic, Kolarova, Dokova (L) (Anastasova, Borisova)

SETLER: 25-21, 20-25, 24-26, 20-25

SÜRE: 114 dakika (26′,27′,35′,26′)