U17 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 3./4.lük maçı oynayacak
U17 Balkan Şampiyonası’nda yarı final maçında Bulgaristan’a 3-2 mağlup olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 3./4.lük maçında Sırbistan-Romanya karşılaşmasının mağlubu ile karşılaşacak.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, U17 Balkan Şampiyonası’nda yarı final maçında Bulgaristan’a 3-2 (26-24, 19-25, 23-25, 25-18, 15-10) mağlup oldu.
Milliler, 10 Temmuz pazar günü TSİ 18.30’da 3./4.lük maçında Sırbistan-Romanya karşılaşmasının mağlubu ile karşılaşacak. Mücadele, Sırbistan Voleybol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.