Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre U17 Erkek Voleybol A Milli Takımı, 1. grupta ev sahibi Arnavutluk’un yanı sıra Rusya, Belçika, Letonya ve Slovenya ile mücadele edecek.

Milli takım, Arnavutluk’un ev sahipliğinde 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda müsabakalarını başkent Tiran’da oynayacak.