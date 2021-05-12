U17 Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
U17 Erkek Voleybol A Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu. Milliler, 1. grupta ev sahibi Arnavutluk’un yanı sıra Rusya, Belçika, Letonya ve Slovenya ile mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre U17 Erkek Voleybol A Milli Takımı, 1. grupta ev sahibi Arnavutluk’un yanı sıra Rusya, Belçika, Letonya ve Slovenya ile mücadele edecek.
Milli takım, Arnavutluk’un ev sahipliğinde 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda müsabakalarını başkent Tiran’da oynayacak.