U17 Avrupa Şampiyonası öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi

U17 Milli Takımı'nın katılacağı ve bugün başlayacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, C Grubu'nda mücadele edeceğimiz İspanya, Belçika ve Sırbistan U17 Milli Takımlarının teknik direktörleriyle ortak düzenlenen basın toplantısına katıldı. Başar, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: ''U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katıldığımız için çok gururluyuz. Zor bir grupta yer alıyoruz ancak bu grupta bulunmaktan dolayı son derece memnunuz. Gruptan çıkacağımıza inancımız tam. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.''

Soru cevap bölümünde "Turnuvada dikkat edilmesi gereken oyuncular kimlerdir?" şeklinde gelen soruya Başar, "Turnuvaya katılan tüm takımların oyuncularına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bulunan 16 takımında oyuncuları önemli oyuncular. Hepsi de değerli oyuncular, hepsine dikkat ediyoruz. Arda maalesef sakatlandı. Kendi takımında antrenmanlarda sakatlandı. Ve bu yüzden burada değil. Turnuvanın en önemli oyuncularından biri şu an burada değil. Dolayısıyla dikkat etmelerine gerek kalmadı. Bizi olumsuz etkilemeyecek. Onun yerine çok çok iyi oyuncularımız var. Daha iyi oyuncularımız var. Takım oyunu oynadığımız için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Bireysel bir oyun oynamıyoruz. Ayrıca Kenan Yıldız da sakatlığından dolayı bizimle burada birlikte olamayan önemli isimlerimizden biri." şeklinde yanıt verdi.

"Birçok Avrupa kulübü oyuncuları izleyecek"

"Birçok scout bu turnuvayı takip edecek, bu takımı ve oyuncuları nasıl etkileyecek?" diye gelen soru üzerine Soykan Başar, "Tabii ki olumlu yönde etkileyecektir. Bu 17 yaş grubu oyuncularının hemen bir yaş üstü artık A Takımına hedef oyuncu olacaktır. O yüzden hepsi bunun farkında ve performanslarını sahada en iyi şekilde yansıtacaklardır. Çünkü Avrupa'nın birçok kulübünün temsilcileri onları takip edecek. Daha önceki Eleme Tur'u ve Elit Tur maçlarımızda bu şekilde oldu. Fakat Avrupa Şampiyonası daha büyük bir sahne. Herkes bunun farkında ve olumlu etkileyeceğini düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

"İsrail'de zaman nasıl geçiyor? Ve 3 sene sonra Covid 19'dan dolayı tekrardan Avrupa Şampiyonası düzenleniyor. Bu nasıl bir duygu sizin için?" şeklinde gelen soru üzerine Başar, "İsrail'de günler biraz sıcak geçiyor, onun dışında bir problemimiz yok, gayet iyiyiz. Ufak tefek saha ve trafik sorunu yaşadık. İyi geçiyor. Covid ise hem bizi hem kulüp takımlarını çok etkiledi. 2 sene boyunca bu yaş grubunda oynanmadı Avrupa Şampiyonası. Bu da büyük problem oldu hem bizim için hem oyuncular için. Biz bunu avantaja çevirmek için çok uğraş verdik. Milli Takım tesislerimizde sık sık toplanarak kamplar yaptık. Riva'da daha çok toplanmayı planladık. Her ay toplanmaya çalıştık. Bu şekilde ilerledik. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz diye düşünüyorum." dedi.