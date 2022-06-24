U16 Milliler, Gürcistan maçına hazırlanıyor

U16 Milli Takımı, Gürcistan ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına Tiflis şehrinde bulunan Basa Training Pitch'de yaptığı antrenmanla devam etti. Bugün sabah saatlerinde Gürcistan'a giden U16 Milliler, 25 Haziran Cumartesi günü Gürcistan ile ilk hazırlık maçını oynayacak. U16 Milli Takımımız, 27 Haziran Pazartesi günü Gürcistan ile bir hazırlık maçı daha oynayıp yurda dönecek.

U16 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)

Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Veis Yıldız (FC Bayern München), Mustafa Bilge Diyadin (Gençlerbirliği), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ege Arslan (Altınordu), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Melikşah Özcan (Trabzonspor A.Ş.), Muhammed Sinan Kaya (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Onur Zayim