U16 Milli Takımı'nın 8-10 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 15.00'te Antalya'da toplanacak.
U16 Milli Takımı'nın Slovakya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Fatih Demir (MKE Ankaragücü), Onuralp Çevikkan (Altınordu)
Defans: Batuhan Kalafat (Kasımpaşa A.Ş.), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Eren Özkul (Brondby IF), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Efe Can Mete ( Beşiktaş A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Fırat Başkaya (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Caner Kaban (Adana Demirspor A.Ş.), Kerem Dede (Bursaspor), Doruk Tuğrul (Beşiktaş A.Ş.), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Arkutcu ( Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Yusuf Can Calayır (Beşiktaş A.Ş.), Muharrem Emir Erkul (Altınordu)
Forvet: Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Çağrı Fedai (Fenerbahçe A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim