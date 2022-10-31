U16 Milli Takımı'nın 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Kasım 2022 Cuma günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Hotel'de toplanacak.
U16 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor)
Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Ensar Buğra Tivsiz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Özgan (Yukatel Kayserispor), Sarp Kaçar (Altınordu), Ege Yıldırım (Göztepe A.Ş.), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmet Tırpancı (Arabam.com Konyaspor)
Orta Saha: Ege Araç ( Galatasaray A.Ş.), Enes Öğrüce (Altay), Furkan Çiftçi ( Beşiktaş A.Ş.), Mustafa Arda Akkaş (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Çinemre (Beşiktaş A.Ş.), Emre Akboğa (Manisa FK), Arda Emir Arar (Beşiktaş A.Ş.)
Forvet: Abdullah Kaygısız (Arabam.com Konyaspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Bayam (Corendon Alanyaspor), Enes Tulgay (Corendon Alanyaspor), Enes İlyas Seven (Arabam.com Konyaspor), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Onur Yıldız (Altay)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz