U16 Milli Takımı'nın 30 Kasım - 02 Aralık 2021 tarihlerinde deplasmanda Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U16 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Efe Berat Töruz (Yılport Samsunspor)
Defans: Hümeyir Albayrak (Altınordu), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Muharrem Cizgili (Altınordu), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Fırat Başkaya (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Arkutcu ( Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Yusuf Can Calayır (Beşiktaş A.Ş.), Yiğit Emir Ekiz (Fenerbahçe A.Ş.)
Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Çağrı Fedai (Fenerbahçe A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim