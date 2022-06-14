U16 Milli Takımı'nın 25-27 Haziran 2022 tarihlerinde deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 13.00'te İstanbul'da toplanacak.
U16 Milli Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)
Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha: İsak Vural ( Fenerbahçe A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Veis Yıldız (FC Bayern München ), Mustafa Bilge Diyadin (Gençlerbirliği), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ege Arslan (Altınordu), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Melikşah Özcan (Trabzonspor A.Ş.), Muhammed Sinan Kaya (Demir Grup Sivasspor)
Forvet: Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim