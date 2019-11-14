Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek turnuva için aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de Antalya The Sense De Luxe Otel’de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu’nun yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Emre Bilgin, Egemen Tutar, Necati Bilgiç (Beşiktaş), Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Berkin Özgür (Medipol Başakşehir), Ahmet Buğra Güven, Melih Bostan (Fenerbahçe), Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Efe Birinci (Trabzonspor), Cem Özgener (Altay), Burak İnce (Altınordu), Mevlüt Han Ekelik (Antalyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Yiğit Kerem (Manisa Futbol Kulübü), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Yusuf Kabadayı (Bayern Münih).