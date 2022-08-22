Erzurum'da hazırlık kampını sürdüren U16 Milli Takımımıza fiziksel performans testleri yapıldı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde uygulanan testler neticesinde oyuncuların gelişimleri periyodik olarak takip ediliyor. U16 Milli Takımımız çift antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

U16 Milli Takımımızın hazırlık kampında antrenman kavramı üzerine seminer de düzenlendi. Yoğun bir program dâhilinde çalışan U16 Milliler, 26 Ağustos Cuma gününe kadar hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Egemen Aydın (Arabam.com Konyaspor)

Defans: Berk Metin Erdoğan ( Beşiktaş A.Ş.), Taha Yiğit Odabaş (Yılport Samsunspor), İsmail Safa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Sarp Kaçar (Altınordu), Onur Tazgül ( Galatasaray A.Ş.), Samed Özkaya (Medipol Başakşehir FK), Yusuf Yazar (Bursaspor), Osman Başkuyu (Fenerbahçe A.Ş.), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Mert Efe Batmaz (Galatasaray A.Ş.), Âdem Önler (Bursaspor), Servet Berat Fidan (HangiKredi Ümraniyespor), Emre Akboğa (Manisa FK), Mehmet Akif Yıldırım (Galatasaray A.Ş.), Sabri Çakır (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Yılmaz (Charleroi), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Enes Solakoğulları (Bursaspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz