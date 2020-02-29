Karşılaşma golsüz sona erdi ve turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Kalecimiz Emre Bilgin'in 2 penaltı kurtardığı atışlar sonucunda U16 Milli Takımımız Melih Bostan, Egemen Tutar ve Emir Ortakaya'nın golleriyle rakibini 3-1 yendi. Konuk ekibin tek penaltı golü Wilson Samake'den geldi. Fransa ilk maçında İtalya'yı 5-2, ikinci maçında ise Paraguay'ı 5-0 mağlup etmişti.

UEFA U16 Gelişim Turnuvası'nın formatına göre kazanan takımlar 3 puan alırken kaybeden takımlar puan alamıyor. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda uzatmalara gidilmeden seri penaltı atışları yapılıyor ve kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alıyor. Bu kurallar sonucunda Fransa turnuvayı 7 puanla lider tamamlarken, U16 Milli Takımımız 5 puanla ikinci sırayı aldı.

Öte yandan U16 Milli Takım oyuncularımız, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Türk askerlerimizin anısına, soyunma odasında Türk Bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu. Karşılaşmayı A Milli Takım yardımcı antrenörü Bayram Bektaş da takip etti.

Türkiye 3-1 Fransa

Stat: Mardan 1 Nolu Stat

Hakemler: Batuhan Kolak, Fırat Olgun, Hakan Erdaş, Murat Türker Aksu

Türkiye: Emre Bilgin, Efe Birinci, Egemen Tutar, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan, Ahmet Karademir (Dk. 85 Serdar Poyraz), Melih Bostan, Hamza Yiğit Akman (Dk. 69 Yiğit Kerem), Adem Metin Türk, Cemal Azad Demir (Dk. 74 Yusuf Eren Göktaş)

Fransa: Tom Mabon, Lucas Rousseau (Dk.61 Dylan Sia), Kevin Mercier, Brahim Traore, Yanis Chahid (Dk. 87 Mouahamadou Diarra), Edoly Lukoki Mateso (Dk. 61 Mahamadou Kanoute), Mohamed El Arouch, Badredine Bouanani (Dk.78 Clinton Nsiala Makengo), William Mikembrencis (Dk. 87 Therence Koudou), Kevin Danois (Dk.61 Nathan Buayi Kiala), Wilson Samake

Penaltılar: Melih Bostan, Egemen Tutar, Emir Ortakaya (Türkiye), Wilson Samake (Fransa)

Sarı Kart: Emir Ortakaya (Türkiye)

Paraguay 4 - 1 İtalya

Günün ilk maçında ise Paraguay, İtalya'yı 4-1 mağlup etti. Samuele Vignato'nun 19. dakikada İtalya adına kaydettiği golle başlayan karşılaşma, 20 ve 54. dakikalarda Kevin Pereira ile 46 ve 68. dakikalarda Julio Encico'nun golleriyle Paraguay lehine 4-1 sonuçlandı.

Stat: Mardan 1 Nolu Stat

Hakemler: Kemal Öğen, Umut Ali Alaraş, Özlem Balkıç, Mustafa Erdemsoy

Paraguay: Rodrigo Reyes, Alan Nunez, Angel Brizuela, Victor Benitez, Juan Cardozo, Julio Enciso, Kevin Pereira (Dk. 88 Oscar Cabrera), Gustavo Medina, Lucas Arrua, Alexis Farina (Dk. 79 Hugo Cuenca), Bruno Recalde

İtalya: Simone Scaglia, Flippo Missori (Dk. 60 Gabriele Cagia), Iacopo Regonesi, Giacomo Faticanti, Riccardo Pagano (Dk. 46 Tommaso Maressa), Nicolo Ledonne (Dk. 70 Cher Ndour), Matteo Pellegrini (Dk. 86 Christian Biagetti), Francesco Zambelli (Dk.46 Matteo Falasca), Andrea Semenza (Dk. 60 Michele Masala), Tomasso Mancini (Dk.70 Nicolo Turco), Samuele Vignato

Goller: Samuele Vignato (Dk. 19), Kevin Pereira (Dk.20 ve 54), Julio Enciso (Dk.46 ve 68)

Sarı Kartlar: Lucas Arrua, Angel Brizuela (Paraguay), Matteo Pellegrini, Gabriele Cagia (İtalya)