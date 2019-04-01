U16 Milli Takımımız, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA U16 Gelişim Turnuvası ilk maçında Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 38.dakikada Ali Sühan Demirel ve 80.dakikada Efecan Barlık attı. Grubun diğer maçında Yunanistan Kolombiya'yı 2-1 yendi. U16 Milliler, UEFA U16 Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü Kolombiya ile karşılaşacak.

Stat: Stadion Miejski LKS Lomza

Hakemler: Grzegorz Kawalko, Sukasz Sıkora, Marcin Adamski, Dawid Deptula

Polonya: Jakup Ojrznski, Fryderyk Gerbowski, Jakup Malec, Jerzy Tomal, Patryk Gogol (Dk.70 Milosz Pacek), Patryk Kusztal (Dk.60 Patryk Warczak), Radoslaw Cielemecki, Filip Balcewicz, Mateusz Legowski, Aleksander Buksa (Dk.70 Oliver Zareba), Daniel Hoyo Kowalsi

Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, Ahmetcan Kaplan, Ali Sühan Demirel (Dk.56 Efecan Barlık), Selman Faruk Dibek (Dk.41 Eren Taşkın), Ömer Faruk Beyaz (Dk.80 Alperen Uysal), Ahmet Gülay, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Emre Demir (Dk.73 Eray Sürül), Kadir Arslan, Tuğbey Akgün (Dk.41 İsmail Zehir)

U16 Milli Takımı'nın UEFA U16 Gelişim Turnuvası aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans:

Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Kadir Arslan(Bursaspor), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha:

Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor), Eray Sürül (Vitesse), Eren Taşkın (Kasımpaşa A.Ş), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor)

Forvet:

Ali Sühan Demirel (SC Preussen Münster), Efecan Barlık (Bucaspor)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım