U16 Milli Takımımız, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Milli Takımımızın gollerini 65 ve 80.dakikalarda (penaltı) Melih Bostan kaydederken, Polonya'nın gollerini 39, 55 ve 58.dakikalarda Norbert Paclawski attı. U16 Milli Takımımız, 17 Eylül 2019 Salı günü Polonya ile oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti.

Stat: Kolobrzegu

Hakemler: Karol Arys, Marek Arys, Marcin Janawa, Blazej Syropiatko

Polonya: Oliwer Zych, Jakub Zloch, Dawid Bugaj (Dk.58 George Chmiel), Antoni Kozubal (Dk.41 Iwo Kaczmarski), Norbert Paclawski (Dk.58 Mateusz Chmarek), Kacper Urbanski (Dk.41 Patryk Romanowski), Mateusz Nawrocki, Kuba Wisniewski, Igor Martuszewski, Tomasz Pienko (Dk.41 Marcel Ruszel), Kacper Duda

Türkiye: Emre Bilgin, Ersin Yılmaz, Egemen Tutar, Melih Bostan, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan (Dk.60 Ahmet Karademir), Emir Tintiş (Dk.41 Efe Birinci), Batın Öztürk (Dk.60 Emirhan İlkhan), Burak İnce, Ulusoy Mert Kabasakal, Adem Metin Türk (Dk.44 Mustafa Erdilman)