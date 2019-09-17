U16 Milli Takımımız, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Polonya'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 33.dakikada George Chmiel kaydetti. U16 Milli Takımımız, 19 Eylül 2019 Perşembe günü Polonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: Szczecinku

Hakemler: Pawel Mackowiak, Marek Kucharski, Marek Kurzawski, Denis Blaszcak

Polonya: Oliwer Zych, Jakub Kolan, Borys Freilich (Dk.60 Kuba Wisniewski), Radoslaw Sewerys, Iwo Kaczmarski, Dawid Bugaj, Patryk Romanowski (Dk.60 Krystian Mucha), Mateusz Nawrocki, George Chmiel (Dk.41 Norbert Paclawski), Marcel Ruszel, Mateusz Chmarek

Türkiye: Berkin Özgür, Berke Kılıç (Dk.41 Ersin Yılmaz), Egemen Tutar, Emir Ortakaya, Efe Birinci (Dk.41 Emir Tintiş), Ulusoy Mert Kabasakal (Dk.75 Ali Şahin Yılmaz), Buğra Çağlıyan (Dk.57 Batın Öztürk), Cem Özgener (Dk.45 Mustafa Erdilman), Burak İnce, Ahmet Karademir (Dk.41 Adem Metin Türk), Melih Bostan