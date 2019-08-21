U16 Milli Takımımız, Uluslararası Starway Turnuvası ilk maçında Özbekistan'ı 3-2 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 14.dakikada Batın Öztürk, 45.dakikada Melih Bostan ve 53.dakikada Cem Özgener atarken, Özbekistan'ın gollerini 77.dakikada Akramov Shakhzod ve 80.dakikada Khayrullaev Alisher kaydetti.

Ayrıca, Türkiye Moskova Büyükelçiliği yetkileri maçtan önce U16 Milli Takımımızı ziyaret ederek başarı dilediler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. U16 Milli Takımı, Uluslararası Starway Turnuvası ikinci maçında 23 Ağustos Cuma günü Rusya ile karşılaşacak.