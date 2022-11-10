U16 Milli Takımı, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Milli Takım'ın golünü 40. dakikada Enes Tulgay kaydetti. U16 Milliler, Karadağ ile 8 Kasım Salı günü oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Oran, Serdar Soydan, Kurtuluş Aslan, Mertcan Erölmez
Türkiye: Kerem Matışlı (Dk.41 Mehmet Tuğra Yeşilyurt), Ahmet Tırpancı (Dk.41 Şahin Alakuş), Sarp Kaçar (Dk.41 Ensar Buğra Tivsiz), Ege Araç, Enes Öğrüce, Batuhan Özgan (Dk.80 Ege Yıldırım), Furkan Çiftçi (Dk.41 Enes İlyas Seven) (Dk.80 Arda Emir Arar), Ahmet Bayam (Dk.41 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Altuğ Tınaz (Dk.41 İsmail Safa Mestanlar), Mehmet Onur Yıldız (Dk.41 Enes Çinemre), Enes Tulgay (Dk.70 Emre Akboğa)
Karadağ: Tomas Durovic (Dk.41 Uros Ilincic), Vasilije Novakovic (Dk.66 Andrej Vukmanovic), Milos Maras, Zarija Mugosa, Lazar Martinovic, Luka Brajovic (Dk.41 Igor Jokanovic), Nikola Balevic (Dk.52 Balsa Raicevic), Maksim Dukic (Dk.41 Zarija Stamatovic), Vasilije Krackovic (Dk.41 Vuk Vukmanovic), Minja Knezevic (Dk.52 Matija Nikcevic), Stefan Duric (Dk.16 Uros Dukanovic)
U16 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:
Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Tuğra Yeşilyurt ( Beşiktaş A.Ş.), Egemen Aydın (Arabam.com Konyaspor)
Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Ensar Buğra Tivsiz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Özgan (Yukatel Kayserispor), Sarp Kaçar (Altınordu), Ege Yıldırım (Göztepe A.Ş.), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmet Tırpancı (Arabam.com Konyaspor)
Orta Saha: Ege Araç ( Galatasaray A.Ş.), Enes Öğrüce (Altay), Furkan Çiftçi (Beşiktaş A.Ş.), Mustafa Arda Akkaş (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Çinemre (Beşiktaş A.Ş.), Emre Akboğa (Manisa FK), Arda Emir Arar (Beşiktaş A.Ş.)
Forvet: Abdullah Kaygısız (Arabam.com Konyaspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Bayam (Corendon Alanyaspor), Enes Tulgay (Corendon Alanyaspor), Enes İlyas Seven (Arabam.com Konyaspor), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Onur Yıldız (Altay)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz