U16 Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı İngiltere'ye 4-0 mağlup oldu. İngiltere Futbol Federasyonu'nun Birmingham'da bulunan St. George's Park tesislerinde oynanan maçta İngiltere'nin gollerini 2. dakikada Jay Robinson, 13 ve 30. dakikalarda Luca Fletcher ve 60. dakikada Mikey Moore kaydetti.

Stat: St. George's Park

İngiltere: Kai Crampton, Leo Shahar (Dk.53 Mikey Moore), Harry Amass (Dk.53 Christian Mcfarlane), George Hemmings (Dk.53 Femi Fapetu), George King, Leke Drake, Harvey Vincent, Chris Rigg, Luca Fletcher, Divine Mukasa (Dk.53 Elliot Myles), Jay Robinson

Türkiye: Ömer Bircan Camcı, Şahin Alakuş, Enes Tulgay (Dk.41 Mehmet Tuğra Yeşilyurt), Ahmet Tırpancı (Dk.32 Sarp Kaçar), Arda Ünyay, Ensar Buğra Tivsiz (Dk.80 Batuhan Deliboyraz), Enes Öğrüce (Dk.41 Ahmet Kaan Öztürk), Ege Araç (Dk.75 Furkan Çiftçi), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk.80 Tuncay Durna), Marwin Yüsün (Dk.41 Ahmet Sami Bircan), Kian Todoroviç (Dk.41 Emre Erdoğan)

U16 Milli Takımı'nın İngiltere maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Tuğra Yeşilyurt ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmet Tırpancı (Arabam.com Konyaspor), Ensar Buğra Tivsiz (Fraport TAV Antalyaspor), Sarp Kaçar (Altınordu), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Batuhan Deliboyraz (Fsv Mainz 05)

Orta Saha: Ege Araç ( Galatasaray A.Ş.), Enes Öğrüce (Altay), Furkan Çiftçi (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Kaan Öztürk (FC Schalke 04), Kian Todoroviç (Hertha BSC Berlin), Tuncay Durna (VfB Stuttgart), Yağız Kaan Altınok (MKE Ankaragücü)

Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Enes Tulgay (Corendon Alanyaspor), Enes İlyas Seven (Arabam.com Konyaspor), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 München), Marwin Yüsün (SV 07 Elversberg)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz