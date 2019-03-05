U16 Milli Takımı Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı

U16 Milli Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Milli Takımımızın golünü 72.dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü 12.dakikada Roko Simic kaydetti. U16 Milli Takımımız, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: Veliko Gorica

Hakemler: Ivan Cuzic, Ivan Batusic, Dominik Benkovic

Hırvatistan: Mislav Zadro, Luka Romac (Dk.63 Fran Vujnonic), Filip Brekalo (Dk.63 Luka Islic), Tomislav Duvnjak (Dk.63 Mauro Perkovic), Dominik Braun, Marko Milosevic, Viktor Kanizaj (Dk.63 Ivan Laca), Franjo Ivanovic (Dk.54 Leon Mate Pesch), Roko Simic (Dk.63 Mateo Tomic), Ivan Saranic (Dk.63 Mateo Lisica), Vinko Rozic (Dk.54 Bartol Barisic)





Türkiye: Atalay Gökçe, Emin Bayram, Ravil Tagir (Dk.73 Ahmetcan Kaplan), Bartuğ Elmaz (Dk.61 Ahmet Sönmez), Tuğbey Akgün (Dk.68 İsmail Zehir), Efecan Barlık (Dk.73 Emir Uzun), Ömer Faruk Beyaz (Dk.73 Amir Arlı), Emre Demir, Selman Faruk Dibek (Dk.41 Eray Surul), Murat Şenel (Dk.41 Kadir Arslan), Ahmet Gülay (Dk.68 Abdullah Tazgel)





Sarı Kart: Dk.60 Ivan Saranic (Hırvatistan)