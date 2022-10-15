U16 Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen U16 Dörtlü Turnuva ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Lizbon'da Estadio Nacional'da oynanan mücadelede Belçika'nın gollerini 34. dakikada Mamady Diawara, 44. dakikada Konstantinos Karetsas ve 90. dakikada Ayman Rabhi kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Portekiz, Danimarka'yı 2-1 yendi. U16 Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçını 16 Ekim Pazar günü ev sahibi Portekiz ile oynayacak.

Stat: Estadio Nacional

Hakemler: Bruno Vieira, Jonathan Babo, Pedro Sousa, Flavio Duarte

Türkiye: Ömer Bircan Camcı, Şahin Alakuş (Dk.71 Altuğ Tınaz), İsmail Sefa Mestanlar (Dk.46 Ahmet Kaan Öztürk), Arda Ünyay, Sarp Kaçar, Emirhan Altundağ (Dk.71 Arda İbrahim Akgün), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk.71 Samed Özkaya), Emre Akboğa (Dk.46 Marwin Yüsün), Burak Reçber (Dk.46 Berk Metin Erdoğan), Darwin Soylu (Dk.62 Mert Efe Batmaz), Arel Polat (Dk.62 Ömer Faruk Akyüz)

Belçika: Tijn Van Ingelgom, Brad Ryan Manguelle (Dk.46 Wilson Da Costa), Samuel Nibombe, Viktor Noi Vidarsson (Dk.64 Ilyas Bouazzaoui), Mamady Diawara, Alexander Reumers, Masanka Bungi (Dk.71 Mael Debondt), Nunzio Engwanda-Ongena (Dk.64 Oscar Olivier), Richmond Fordjour Duah (Dk.46 Zaid Bafdili), Enzo Keutgen, Konstantinos Karetsas (Dk.64 Ayman Rabhi)

U16 Milli Takımı'nın U16 Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Egemen Aydın (Arabam.com Konyaspor)

Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Samed Özkaya (Medipol Başakşehir FK), Sarp Kaçar (Altınordu), Efe Yer (Feyenoord), Yusuf Yazar (Bursaspor), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Berk Metin Erdoğan ( Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Ahmet Kaan Öztürk (FC Schalke 04), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Mehmet Çetin (Bursaspor), Ömer Faruk Akyüz (Medipol Başakşehir FK), Emre Akboğa (Manisa FK)

Forvet: Arel Polat (FC Ingolstadt 04), Burak Reçber (Queens Park Rangers FC), Arda İbrahim Akgün (Baynet İnşaat Balıkesirspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Mert Efe Batmaz ( Galatasaray A.Ş.), Marwin Yüsün (SV 07 Elversberg)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz