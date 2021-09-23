U16 Milli Takımı, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus'u 3-2 mağlup etti. Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Milli Takım 'ın gollerini 6 ve 36. dakikalarda Adnan Karahisar, 33. dakikada Emirhan Arkutcu atarken Belarus'un gollerini 40. dakikada Ales Sakhonchyk ve 73. dakikada Zakhar Baranok kaydetti.

Stat: Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri

Belarus: Mikita Dounar, Arseni Tsimakhovets, Mikita Kondratenya, Anton Ostrouski, Raman Sitnikau, Pavel Shevchenko, Ales Sakhonchyk, Vasilii Chernyavski, Ruslan Mialkouski, Pavel Dziamchyk, Radzivon Miadzvedzeu

Türkiye: Fatih Demir, Fırat Başkaya, Hümeyir Albayrak, Eren Paşahan, Muharrem Çizgili, Furkan Emin Kaçmaz, Emirhan Arkutcu, Burak İngenç, Efe Akman, Osman Kaynak, Adnan Karahisar