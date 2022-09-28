U16 Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Milli Takım'ın gollerini; penaltıdan Mustafa Hekimoğlu ve Arda Ünyay (2) attı. Azerbaycan'ın golü Mammadli Sadig'den geldi. U16 Milliler, Azerbaycan ile Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Lutfü Aydın, Ahmet Kotan, Abdullah Maden

Türkiye: Ömer Bircan Camcı, Şahin Alakuş, İsmail Sefa Mestanlar, Arda Ünyay, Sarp Kaçar, Emirhan Altundağ, Marwin Yüsün, Tuncay Durna, Mustafa Hekimoğlu, Emre Akboğa, Burak Reçber

Azerbaycan: Habib Hushanov, Mashud Alishanli, Ahmadov Tunjay, Ahmadov Samid, Samadov Hazrat, Huseyinli Atilla, Huseynov Anar, Khalilov İbrahim, Mehdiyev Babazade, Shakarhanov Ziya, Salimov Umid

U16 Milli Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Muhammed Kerem Türkmen (Altınordu)

Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Samet Özkaya (Medipol Başakşehir FK), Sarp Kaçar (Altınordu), Yusuf Yazar (Bursaspor), Mehmet Mert Çakmak (Gençlerbirliği), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Berk Metin Erdoğan ( Beşiktaş A.Ş.), Batuhan Özgan (Yukatel Kayserispor)

Orta Saha: Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe A.Ş.), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Mehmet Akif Yıldırım ( Galatasaray A.Ş.), Tuncay Durna (VfB Stuttgart), Servet Berat Fidan (Hangikredi Ümraniyespor), Emre Akboğa (Manisa FK)

Forvet: Marwin Yüsün (SV 07 Elversberg), Mert Efe Batmaz (Galatasaray A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 München), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Gürcan (Rasunda IS), Burak Reçber (Queens Park Rangers FC)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz