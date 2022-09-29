U16 Milli Takımı, Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı

U16 Milli Takımı, Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan özel maçta Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı. U16 Milliler, Azerbaycan ile 27 Eylül Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmayı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tribünden takip etti.

Aday kadroya davet edilen birçok oyuncunun forma şansı bulduğu Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçları, oyuncuların son durumlarını ve performanslarını görmek için iyi birer sınav oldu.

Stat: Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Hakemler: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Şeyda Divarcioğlu, Uğur Gül, Abdullah Maden

Türkiye: Ömer Camcı, Şahin Akbaş, İsmail Mestanlar, Arda Ünyay, Sarp Kaçar, Emirhan Altundağ, Marwin Yüsün, Tuncay Durna, Mustafa Hekimoğlu, Emre Akboğa, Emre Erdoğan

Azerbaycan: Habib Hushanov, Masud Alıshanlı, Ahmadov Tunjay, Ahmadov Samid, Karimov Omar, Huseynli Atilla, Pashayev Vusal, Zeynalov Gadir, Mehdiyev Babazade, Shakarhanov Ziya, Gasimov Amid

U16 Milli Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Ömer Bircan Camcı ( Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Muhammed Kerem Türkmen (Altınordu)

Defans: Şahin Alakuş (Arabam.com Konyaspor), Altuğ Tınaz (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Samet Özkaya (Medipol Başakşehir FK), Sarp Kaçar (Altınordu), Yusuf Yazar (Bursaspor), Mehmet Mert Çakmak (Gençlerbirliği), İsmail Sefa Mestanlar (Kasımpaşa A.Ş.), Berk Metin Erdoğan ( Beşiktaş A.Ş.), Batuhan Özgan (Yukatel Kayserispor)

Orta Saha: Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe A.Ş.), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Mehmet Akif Yıldırım ( Galatasaray A.Ş.), Tuncay Durna (VfB Stuttgart), Servet Berat Fidan (Hangikredi Ümraniyespor), Emre Akboğa (Manisa FK)

Forvet: Marwin Yüsün (SV 07 Elversberg), Mert Efe Batmaz (Galatasaray A.Ş.), Emre Erdoğan (TSV 1860 München), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Gürcan (Rasunda IS), Burak Reçber (Queens Park Rangers FC)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ömür Serdal Altunsöz