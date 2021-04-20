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U16 Kız Milli Takımı, 5 Mayıs’ta Slovenya’ya hareket edecek

Slovenya’nın Maribor kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, çalışmalarını Ankara’da sürdürüyor.

20 Nisan 2021, Salı 19:11 Son Güncelleme:
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U16 Kız Milli Takımı, 5 Mayıs’ta Slovenya’ya hareket edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Raşit Berk İnanç yönetiminde hazırlıklarına devam eden milliler, 5 Mayıs’ta Slovenya’ya hareket edecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

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