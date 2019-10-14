U15 Milli Takımımızın 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12.00'de Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak.
U15 Milli Takımı'nın UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu A.Ş.), Arif Şimşir (Altınordu A.Ş.), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)
Defans: Arda Kırgıl (Altınordu A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu A.Ş.), Lütfi Yurttakal (Antalyaspor A.Ş.), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Emre Kutlu (İttifak Holding Konyaspor), Arda Kılıç (Giresunspor), Bilal Selamet (Kasımpaşa A.Ş.), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu A.Ş.), Muhammet Zişan Turan (Altınordu A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstiklal Mobilya Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (İttifak Holding Konyaspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Alihan Adıgüzel (FC Schalke 04)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Enes Kaan Rüzgar (FC Schalke 04)