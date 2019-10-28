U15 Milli Takımımızın 05-07 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Rusya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı.
U15 Milli Takımı'nın Rusya hazırlık maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)
Defans: Arda Kırgıl (Altınordu), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Mevlüt Emir Gürlek Antalyaspor A.Ş.), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK), Efe Can Araç (SK Rapid Wien), Durmuşali Ateş (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Aslan Atay (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet İmre (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (İttifak Holding Konyaspor)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Efekan Çalıklıoğlu (Holstein Kiel), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar