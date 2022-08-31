U15 Milli Takımı'nın 12-14 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U15 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Mehmet Efe Çelik ( Fenerbahçe A.Ş.), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği)
Defans: Eren Kaya (Altınordu), Mustafa Azem Yortaç ( Beşiktaş A.Ş.), Emre Işık (Bursaspor), Hasan Turan ( Galatasaray A.Ş.), Ferhat Bulut (Galatasaray A.Ş.), Mahmut Ceyhun Alyurt (Gençlerbirliği), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor A.Ş.), Can Bartu Çiğir (Gençlerbirliği)
Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Kaan Atalay (Göztepe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Eray Duman (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Boran Eligüzel (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Evin (Gençlerbirliği), Ali Arda Kavas (Trabzonspor A.Ş.), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor)
Forvet: Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu