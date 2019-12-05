Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, teknik direktör Övünç Soykan Başar tarafından açıklanan aday kadronun 9 Aralık Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacağı belirtildi.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleciler: Arif Şimşir, Mert Furkan Bayram (Altınordu)

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Lütfi Yurttakal, Mevlüt Emir Gürlek (Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Arda Kılıç (Giresunspor), Cankut Kutlu, Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Aslan Atay (Fenerbahçe), Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), İnanç Gürbüz (Galatasaray), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir).