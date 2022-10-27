U15 Milli Takımı, U15 Gelişim Turnuvası hazırlıklarına başladı

U15 Milli Takımı, Portekiz'de katılacağı U15 Gelişim Turnuvası maçları öncesinde çalışmalarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla başladı. U15 Milliler, 31 Ekim tarihine kadar hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek ardından U15 Gelişim Turnuvası maçları için aynı gün Lizbon'a hareket edecek. Türkiye, U15 Gelişim Turnuvası'nda ilk maçını 3 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynayacak.

U15 Milli Takımı'nın U15 Gelişim Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Arda Yılmaz (Altınordu), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği)

Defans: Eren Kaya (Altınordu), Emre Işık ( Bursaspor ), Hasan Turhan ( Galatasaray A.Ş.), Can Bartu Çiğir (Gençlerbirliği), Kaan Atalay (Göztepe A.Ş.), Eren Yıldırım (SK Rapid Wien), Emre Can Duran (SV Zulte Waregem)

Orta Saha: Serhat Kök (Altınordu), Enes Çalışkan (Bursaspor), Eray Duman (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Boran Eligüzel ( Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Çolak (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Hakan Atış (Bursaspor), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.), Mert Toprakçı (Fortuna Düsseldorf)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu