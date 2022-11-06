U15 Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen U15 Gelişim Turnuvası ikinci maçında Portekiz'e 4-2 mağlup oldu. Estadio Municipal Da Bela Vista'da oynanan maçta Milli Takım'ın gollerini 18. dakikada Yiğit Çolak ve 42. dakikada Hakan Atış atarken, Portekiz'in gollerini 13. dakikada Bernardo Lima, 27. dakikada Tomas Soares, 74. dakikada Joao Lomba ve 80. dakikada Ricardo Pereira kaydetti. U15 Milli Takımımız, turnuvadaki son maçını 8 Kasım Salı günü Letonya ile oynayacak. Turnuvanın diğer maçında İtalya, Letonya'yı 8-0 yendi.

Stat: Estadio Municipal Da Bela Vista

Hakemler: Flavio Lima, Diogo Pereira, Pedro Sousa, Isidro Moreno

Portekiz: Alex Tverdohlebov, Salvador Gomes (Dk.50 Mateus Mide), Diego Coxi, Jose Domingues, Rafael Magalhaes (Dk.5 Dinis Freitas), Leonardo Tavares (Dk.61 Tomas Peixoto), Joao Abreu (Dk.61 Joao Conceiçao), Bernardo Lima (Dk.50 Ricardo Pereira), Tomas Soares (Dk.50 Mauro Furtado), Jose Fernandes (Dk.50 Stevan Manuel, Joao Aragao (Dk.52 Joao Lomba)

Türkiye: Arda Yılmaz, Can Bartu Çiğir, Eren Kaya, Eren Yıldırım (Dk.41 Kaan Atalay), Emre Duran, Ahmet Çobanoğlu, Serhan Kök (Dk.41 Boran Eligüzel), Yiğit Çolak (Dk.61 Eray Duman), Enes Çalışkan, Mert Toprakçı (Dk.41 Hakan Atış), Mümin Barış Nazlı

U15 Milli Takımı'nın U15 Gelişim Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Arda Yılmaz (Altınordu), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği)

Defans: Eren Kaya (Altınordu), Emre Işık ( Bursaspor ), Hasan Turhan ( Galatasaray A.Ş.), Can Bartu Çiğir (Gençlerbirliği), Kaan Atalay (Göztepe A.Ş.), Eren Yıldırım (SK Rapid Wien), Emre Can Duran (SV Zulte Waregem)

Orta Saha: Serhan Kök (Altınordu), Enes Çalışkan (Bursaspor), Eray Duman (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Boran Eligüzel ( Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Çolak (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Hakan Atış (Bursaspor), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.), Mert Toprakçı (Fortuna Düsseldorf)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu