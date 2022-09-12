U15 Milli Takımımız, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Karadağ'ı 6-0 mağlup etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede Milli Takım'ın gollerini 20. dakikada Furkan Koçak, 24. dakikada Eray Duman, 40. dakikada Ahmet Çobanoğlu, 43 ve 65. dakikalarda Mümin Barış Nazlı ve 80. dakikada Yiğit Evin kaydetti.

Ay Yıldızlılar'ın Karadağ ile oynadığı hazırlık maçını Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı Şenol Ustaömer, U14 Oluşum Milli Takımları ve Scout Ekibi Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, Genç Milli Takım Antrenörleri Mehmet Yıldırım ve Soykan Başar, Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörleri Ahmet Ceyhan ve Sinan Turhan da takip etti. U15 Milliler, Karadağ ile 14 Eylül Çarşamba günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: TFF Riva Tesisleri 3 No'lu Saha

Hakemler: Oğuzhan Demir, Önder Osman Zengin, Abdurrahman Kocatürk, Aslı Köse Güllüdere

Türkiye: Deniz Eren Dönmezer (Dk.61 Mehmet Efe Çelik), Mustafa Azem Yortaç (Dk.41 Hasan Turan), Eren Kaya (Dk.68 Ferhat Bulut), Kaan Atalay (Dk.68 Emir Bora Çoban), Can Bartu Çiğir (Dk.41 Emre Işık), Enes Çalışkan (Dk.41 Ali Arda Kavas), Boran Eligüzel (Dk.61 Mahmut Ceyhun Alyurt), Eray Duman (Dk.41 Yiğit Evin), Furkan Koçak (Dk.41 Oğuzhan Ertem), Ahmet Çobanoğlu (Dk.61 Mustafa Serhan Kök), Ahmet Hakan Atış (Dk.41 Mümin Barış Nazlı)

Karadağ: Dimitrije Minic, Aleksa Perisic (Dk.41 Aleksandar Radulovic), Andrija Andelic, Stefan Delic, Novak Fatic (Dk.41 Dorde Fabris), Lazar Savovic (Dk.41 Matija Jovanovic), Andrija Vukoje, Vuk Pavicevic (Dk.41 Danilo Celebic), Andrej Kartal, Lazar Kojicic, Darvin Dukic

U15 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Mehmet Efe Çelik ( Fenerbahçe A.Ş.), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği)

Defans: Eren Kaya (Altınordu), Mustafa Azem Yortaç ( Beşiktaş A.Ş.), Emre Işık (Bursaspor), Hasan Turan ( Galatasaray A.Ş.), Ferhat Bulut (Galatasaray A.Ş.), Mahmut Ceyhun Alyurt (Gençlerbirliği), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor A.Ş.), Can Bartu Çiğir (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Kaan Atalay (Göztepe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Eray Duman (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Boran Eligüzel (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Evin (Gençlerbirliği), Ali Arda Kavas (Trabzonspor A.Ş.), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu