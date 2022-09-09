U15 Milli Takımı, Karadağ maçları hazırlıklarına başladı

U15 Milli Takımı, İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Milliler'in 22-29 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında birçok oyuncunun performansı ve son durumu değerlendirilirken, Karadağ ile oynanacak özel maçlarda önemli birer test olacak.

Ay Yıldızlılar, Karadağ ile 12-14 Eylül 2022 tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak.

U15 Milli Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Mehmet Efe Çelik ( Fenerbahçe A.Ş.), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği)

Defans: Eren Kaya (Altınordu), Mustafa Azem Yortaç ( Beşiktaş A.Ş.), Emre Işık (Bursaspor), Hasan Turan ( Galatasaray A.Ş.), Ferhat Bulut (Galatasaray A.Ş.), Mahmut Ceyhun Alyurt (Gençlerbirliği), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor A.Ş.), Can Bartu Çiğir (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Kaan Atalay (Göztepe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Eray Duman (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Boran Eligüzel (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Evin (Gençlerbirliği), Ali Arda Kavas (Trabzonspor A.Ş.), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu