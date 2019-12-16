15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de St. George’s Park’ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Aslan Atay, 13. dakikada Muhammed Zişan Turan, 50. dakikada Hasan Berat Kayalı, 66. dakikada Semih Kılıçsoy, 79. dakikada Berkay Kençtemur ve 80 2. dakikada İnanç Gürbüz kaydetti.

İngiltere’nin golleri ise 38. dakikada Ronnie Stutter, 78. dakikada Tommy Bloxham ve 80. dakikada Ty Barnett’ten geldi.