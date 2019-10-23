U15 Milli Takımı, Hırvatistan'a 2-1 yenildi

U15 Milli Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

23 Ekim 2019, Çarşamba 22:17
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U15 Milli Takımı, Hırvatistan'a 2-1 yenildi

U15 Milli Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. Milli Takımımızın golünü 62.dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, Hırvatistan'ın gollerini 72.dakikada Vilim Gec ve 74.dakikada Roko Brajkovic attı.

Grubun diğer maçında Avusturya ile Çin 0-0 berabere kaldı. Penaltı atışlarına giden karşılaşmada Avusturya, Çin'i 7-6 mağlup etti. U15 Milli Takımımız, UEFA Gelişim Turnuvası ikinci maçında 25 Ekim Cuma günü Avusturya ile karşılaşacak.

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