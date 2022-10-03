Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele edecek olan U15 Kız Milli Takımı, Polonya'daki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Türkiye, ilk maçında 4 Ekim'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Şerife Naz Yenice (Denizli Sultanlar Spor), Beril Berber (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Savunma: Esila Saraç (Samsun Ladik Spor), Büşra Coşar (Dudullu Spor), Mevlüde Melek Okuyan (Atakaş Hatayspor), Nida Dağlı (Beykent Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Azra Selin Biçer (SV Rhenania), Beril Yasmin Yılmaz (TSV Crailsheim)

Orta Saha: Canay Evci (SV Buitenveldert), Elif Ceren Mutlu ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Isra Sıla Gümüştekin (Excelsior), Dilara Su Pılıç (Beşiktaş JK. Vodafone Kadın Futbol Takımı), Burcu Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Başak Kazar (Birfen Koleji Hatay Defne Spor)

Forvet: Nisa Nur Atalı (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Yaren Ersen (Genç Bafra Spor), Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Bilge Dikdere (Hamburg SV), Buket Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı