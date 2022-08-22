U15 Kız Milli Takımı seçme kampının 2. etabı başladı

İlk etabı 17-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen U15 Kız Milli Takımı seçme kampının 2 etabı İstanbul'da başladı. 23 Ağustos'a dek devam edecek kamp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Şerife Naz Yenice (Denizli Sultanlar Spor), Beril Berber (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Rabia Solak (Beykent Spor), Ceren Barın ( Beşiktaş Futbol Okulu)
Defans: Aysun Eflin Koç (Fatih Vatan Spor), Defne Çalışkan (Akdeniz Nurçelik Spor), Esila Havva Şerit (Kocaeli Bayan Futbol Takımı), Ebrar Nur Seferler (Hüdavendigar Kartal Gençlik Spor), Ecrin Koyun (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melisa Nur Taflan (Ladik Spor), Nehir Demirci (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Ayşe Gül Zeybek (Denizli Sultanlar Spor), Ayşe Nur Sağlam (Adanagücü), Müge Yıldız (İzmir Buca Ortaokulu), Eylül Narin (Hüdavendigar Kartal Gençlik Spor)
Orta Saha: Gamze Aktaş (Dudullu Spor), Zeynep Evra Seyri (İnegöl Hocaköy Gençlik ve Spor), Ecrin Önder (Bursa Kadın Spor Kulübü), Ayşegül Aydın (Kayseri Kadın Futbol Takımı), Nisa Tetik (TSG Hoffenheim), Nisa Nur Çetin (Beşiktaş JK. Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ecrin Elmas Kurum (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Sine Büyük (1. FC Nürnberg), İrem Bayraktar (Bağcılar Evren Spor), Melisa Çam (Dudullu Spor), Şahan Deren Azgın (Kocaeli Bayan Futbol Takımı), Zeyşan Bargın (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), İrem Zengin (Dudullu Spor)
Forvet: İlayda Balkaya (Denizli Sultanlar Spor), Kayra Duran (Bitexen Adana İdmanyurdu Spor), Isra Gümüştekin (Excelsior), Fatma Durak (Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor), Elanur Çıkılı (Kayseri Kadın Futbol Takımı), Nisa Yeşilyurt (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı