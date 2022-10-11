Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden U15 Kız Milli Takımı, son maçında Polonya'ya 7-0 yenildi. Karşılaşmada goller; 13. dakikada Kinga Klimczak, 18. dakikada Zuzanna Miazek, 20. dakikada Burcu Özsoy (kk), 22. ve 27. dakikalarda Martyna Nowakowska, 60. dakikada Sofia Burzan ve 77. dakikada Gabriela Jankiewicz'den geldi. Böylelikle Türkiye turnuvayı 3 puanla tamamladı.

Stat: Biskupiec

Hakemler: Katarzyna Kupidura, Aleksandra Dobrowolska, Gabriela Zabawa, Patrycja Turczyn

Türkiye: Beril Berber (Dk.41 Şerife Naz Yenice), Büşra Coşar (Dk.39 Nida Dağlı), Dilara Su Pılıç, Burcu Özsoy (Dk.78 Beril Yasmin Yılmaz), Yaren Ersen, Isra Gümüştekin (Dk.68 Elif Ceren Mutlu), Melike Çizme (Dk.41 Canay Evci), Buket Özsoy (Dk.78 Nisa Nur Atalı), Başak Kazar (Dk.41 Hatice Deniz Yalçınkaya), Azra Selin Biçer (Dk.41 Esila Saraç), Mevlüde Melek Okuyan (Dk.68 Bilge Dikdere)

Polonya: Zuzanna Blaszczyk (Dk.62 Zofia Kwiatkowska), Zuzanna Miazek (Dk.75 Karolina Michalak), Maria Drzewiecka, Emilia Koscielniak (Dk.75 Emilia Sabuda), Malgorzata Rogus (Dk.51 Gabriela Jankiewicz) , Zofia Burzan (Dk.62 Magdalena Curylo), Weronika Arasniewicz (Dk.51 Julia Ostrowska), Kinga Klimczak, Paulina Kociuba (Dk.75 Natalia Lysiak), Weronika Baumert, Martyna Nowakowska (Dk.51 Nikola Madejczyk)

Goller: Dk.13 Kinga Klimczak, Dk.18. Zuzanna Miazek,Dk. 20 Burcu Özsoy (kk),Dk. 22 ve 27 Martyna Nowakowska,Dk. 60 Sofia Burzan, Dk.77 Gabriela Jankiewicz

U15 Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Şerife Naz Yenice (Denizli Sultanlar Spor), Beril Berber (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Savunma: Esila Saraç (Samsun Ladik Spor), Büşra Coşar (Dudullu Spor), Mevlüde Melek Okuyan (Atakaş Hatayspor), Nida Dağlı (Beykent Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Azra Selin Biçer (SV Rhenania), Beril Yasmin Yılmaz (TSV Crailsheim)

Orta Saha: Canay Evci (SV Buitenveldert), Elif Ceren Mutlu ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Isra Sıla Gümüştekin (Excelsior), Dilara Su Pılıç (Beşiktaş JK. Vodafone Kadın Futbol Takımı), Burcu Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Başak Kazar (Birfen Koleji Hatay Defne Spor)

Forvet: Nisa Nur Atalı (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Yaren Ersen (Genç Bafra Spor), Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Bilge Dikdere (Hamburg SV), Buket Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı