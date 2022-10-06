Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden U15 Kız Milli Takımı, ikinci maçında Litvanya'yı 5-1 yendi. Mücadelede Türkiye'nin gollerini 12. dakikada Canay Evci, 30. dakikada Nida Dağlı, 41. dakikada Nisa Nur Atalı, 47. dakikada Yaren Ersen ve 49. dakikada Buket Özsoy attı. Litvanya'nın golü ise 57. dakikada Gabija Malakauskaite'den geldi. U15 Kız Milli Takımı, turnuvadaki son maçını 9 Ekim'de Polonya ile oynayacak.

Stat: Ketrzyn

Hakemler: Agnieszka Kostyra, Marta Stasiuleiwicz, Anna Masztalerz, Magdalena Radojewska

Türkiye: Şerife Naz Yenice, Esila Saraç, Büşra Coşar (Dk.51 Beril Yasmin Yılmaz), Burcu Özsoy (Dk.51 Dilara Su Pılıç), Yaren Ersen, Buket Özsoy (Dk.51 Elif Ceren Mutlu), Başak Kazar (Dk.60 Melike Çizme), Nida Dağlıoğlu, Nisa Nur Atalı (Dk.60 Hatice Deniz Yalçınkaya), Canay Evci (Dk.60 Isra Gümüştekin), Mevlüde Melek Okuyan

Litvanya: Skaintse Sirvinskaite (Dk.41 Ema Daujote), Laura Grucyte (Dk.41 Radvile Keleciute), Estela Tamosauskaite, Ugne Jonelyte, Austeja Jokubaite, Milda Ivanciute (Dk.62 Emilija Grauslyte), Marta Lipnickaite (Dk.62 Migle Grauslyte), Gabija Malakauskaite (Dk.62 Airinga Anaviciute) , Ema Valiukevicius, Emilija Gerasimova (Dk.51 Neila Dineviciute), Ariana Lickunaite (Dk.41 Gabija Viplentaite)

U15 Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Şerife Naz Yenice (Denizli Sultanlar Spor), Beril Berber (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Savunma: Esila Saraç (Samsun Ladik Spor), Büşra Coşar (Dudullu Spor), Mevlüde Melek Okuyan (Atakaş Hatayspor), Nida Dağlı (Beykent Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Azra Selin Biçer (SV Rhenania), Beril Yasmin Yılmaz (TSV Crailsheim)

Orta Saha: Canay Evci (SV Buitenveldert), Elif Ceren Mutlu ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Isra Sıla Gümüştekin (Excelsior), Dilara Su Pılıç (Beşiktaş JK. Vodafone Kadın Futbol Takımı), Burcu Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Başak Kazar (Birfen Koleji Hatay Defne Spor)

Forvet: Nisa Nur Atalı (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Yaren Ersen (Genç Bafra Spor), Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Bilge Dikdere (Hamburg SV), Buket Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı