Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden U15 Kız Milli Takımı, ilk maçında İzlanda'ya 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmada İzlanda'nın gollerini 36. dakikada Salka Palmadottir, 59, 67, 80 +1 ve 80+4'te Karen Palmadottir attı. Türkiye'nin golleri ise 54. dakikada Yaren Ersen, 77. dakikada Mevlüde Melek Okuyan'dan geldi. U15 Kız Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında 6 Ekim'de Litvanya ile karşılaşacak.

Stat: Biscupiec

Hakemler: Damps Kinga, Anna Wieczorek, Angelika Nowak, Lukasz Kofluk (Polonya)

İzlanda: Anna Arnarsdottir (Dk.61 Eva Steinsen Jonsdottir), Sara Björk Arnarsdottir, Soley Edda Ingadottir, Kristin Magdalena Barboza (Dk.61 Sandra Hauksdottir), Sunna Run Siguroardottir (Dk.25 Hrafnhildur Salka Palmadottir), Kristal Siva Da Rocha (Dk.51 Elisa Briet Björnsdottir), Alma Ros Magnusdottir (Dk.41 Thelma Karen Palmadottir), Isabel Ros Ragnarsdottir (Dk.51 Hildur Katrin Snorradottir), Hekla Dög Invarsdottir (Dk.51Högna Doroddsdottir), Elisabet Rot Sigurjonsdottir (Dk.41 Agusto Maria Valtysdottir), Steinun Lara Ingvarsdottir (Dk.41 Edith Kristin Sigurjonsdottir)

Türkiye: Beril Berber, Büşra Coşar, Dilara Su Pılıç (Dk.65 Canay Evci) , Burcu Özsoy (Dk.72 Beril Yasmin Yılmaz), Yaren Ersen, Isra Gümüştekin, Melike Çizme (Dk.65 Nida Dağlı), Bilge Dikdere (Dk.52 Mevlüde Melek Okuyan), Buket Özsoy, Hatice Deniz Yalçınkaya (Dk.52 Elif Ceren Mutlu), Azra Selin Biçer

U15 Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Şerife Naz Yenice (Denizli Sultanlar Spor), Beril Berber (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Savunma: Esila Saraç (Samsun Ladik Spor), Büşra Coşar (Dudullu Spor), Mevlüde Melek Okuyan (Atakaş Hatayspor), Nida Dağlı (Beykent Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Azra Selin Biçer (SV Rhenania), Beril Yasmin Yılmaz (TSV Crailsheim)

Orta Saha: Canay Evci (SV Buitenveldert), Elif Ceren Mutlu ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Isra Sıla Gümüştekin (Excelsior), Dilara Su Pılıç (Beşiktaş JK. Vodafone Kadın Futbol Takımı), Burcu Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Başak Kazar (Birfen Koleji Hatay Defne Spor)

Forvet: Nisa Nur Atalı (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Yaren Ersen (Genç Bafra Spor), Hatice Deniz Yalçınkaya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Bilge Dikdere (Hamburg SV), Buket Özsoy (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı