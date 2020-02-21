U14 Milli Takımımız, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 6-0 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 7.dakikada Furkan Emin Kaçmaz, 22.dakikada Emirhan Arkutcu, 33.dakikada Efe Can Mete, 38.dakikada Eren Paşahan, 47.dakikada Mert Selçuk ve 56.dakikada Caner Kızılyaprak attı. U14 Milli Takımımız, 18 Şubat Salı günü Kuzey Makedonya ile oynadığı ilk hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı.

Ayrıca karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ve TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber izledi.



