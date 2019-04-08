U12 İzmir Cup’a tam not

Altınordu’nun 24 farklı ülkeden 51’i yabancı 72 takımı buluşturduğu 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, kelimenin tam anlamıyla rüya gibi geçti. Üç günde 348 maçın oynandığı dev turnuvada İngiliz devi Manchester City, PSV Eindhoven’i penaltılarla 2-1 yenip mutlu sona ulaşırken, çocuklar görülmeye değer görüntüler sergiledi. Filelerin 592 kez sarsıldığı U12 İzmir Cup’ta Türk ekipleri arasındaki en iyi dereceyi çeyrek final yaşayan Altınordu elde etti. Grup elemelerini ise sadece 5 Türk takımı geçebildi.

Önemli konukları ağırladı

İzmir Cup’ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF 2. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray’ın eski oyuncuları Cevad Prekazi ve Sebastien Perez, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı gibi birbirinden ünlü isimler şereflendirdi. Turnuva hem konuklardan hem de katılımcı yönetici, teknik adam, çocuklar ve futbolseverlerden tam not aldı.

Gelecek yıl sayı artacak

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Uluslararası U12 İzmir Cup’ı gelecek yıl çok daha fazla sayıda takımın katılımıyla yapacaklarını vurgulayarak, “Altı yıl önce sadece sekiz takımın katılımıyla başladığımız turnuvayı bugün 72 ekiple yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklardan bir Avrupa markası oluşturuyoruz. Üç gündür yaşadığımız güzel tablo ve çocukların güzel yüzleri, bizi daha katılımcı bir organizasyon için cesaretlendiriyor” dedi.

Soyer’den övgü

Özkan ile turnuva sırasında baş başa görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de U12 İzmir Cup’ı dünya markası yapma konusunda üzerine düşen her şeyi yapacağını belirterek, “Kentimizin adını taşıyan U12 İzmir Cup’ın uluslararası platformda çok daha iyi tanınmasını sağlayacağız. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten çok güzel. İzmir’i uluslararası organizasyonların merkezi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Final nefes kesti

6. Uluslararası U12 İzmir Cup’ta Manchester City ile PSV arasında oynanan final maçında adeta nefesler kesildi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona ererken seri penaltılarda City kalecisi Oliver Jackson güne damgasını vurdu. Önce PSV’nin iki penaltısına geçit vermeyen Oliver, sonra kendi attığı penaltıyı da gole çevirerek takımına turu getirdi. İngiliz çocukların maçın bitiş düdüğü ile birlikte sergilediği sevinç tablosu ise görülmeye değer oldu.

AB takımı alkış aldı

Altınordu’nun tesislerinde yaklaşık bir ay boyunca antrenman yaparak U12 İzmir Cup’a sosyal sorumluluk projesi ekibi olarak katılan Avrupa Birliği Dayanışma Takımı büyük ilgi gördü. Yaşamları boyunca futbol oynamayan Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan ekip açılışa renk kattı ve üç gün boyunca Manchester City ve Twente gibi ünlü takımlarla özel maçlar oynayıp, eğlenceli etkinliklere katıldı.

İHA