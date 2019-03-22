U12 İzmir Cup ne zaman? U12 İzmir Cup gruplar

Altınordu'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında 6'ncı kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'ta gruplar belli oldu. 24 ülkeden 51'i yabancı toplam 72 takımın mücadele edeceği turnuva, 9'ar takımlı 8 gruptan oluştu. Milan, Ajax, Chelsea, Manchester City, PSV, Monaco, Benfica, Anderlecht, AZ Alkmaar, Kızılyıldız, Hamburg, Celta Vigo, Atalanta ve Parma gibi Avrupa'nın en iyi 12 yaş ekiplerinin mücadele edeceği turnuvada Altınordu'nun F Grubu’ndaki rakipleri Montpellier, Parma, PSV, Rostov, Wolverhampton, Akhisarspor ve İzmir BŞB oldu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Rizespor’un yanı sıra İzmir takımları Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor, İzmirspor ve Altay da yer alacak. İlk iki gün oynanacak grup maçlarını ilk 4 sırada bitiren ekipler final serisine kalacak ve şampiyon, 7 Nisan Pazar günü belli olacak.

A GRUBU: Anderlecht, AZ Alkmaar, Bursaspor, Celtic, Konyaspor, Lille, Neftçi PFK, Sigma Olomouc, Slask Wroclaw

B GRUBU: Antalyaspor, Aspire Academy, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Hamburg, KRC Genk, Leicester City, Metz, Porto

C GRUBU: AIK Solna, Beşiktaş, Celta Vigo, Chelsea, Karşıyaka, Kayserispor, Odense, St. Pauli, Zenit

D GRUBU: Atalanta, Galatasaray, Hammarby, İzmirspor, Kasımpaşa, Manchester City, O.Ljubljana, Marsilya, Rangers

E GRUBU: AC Milan, AEK, Ajax, Altay, Başakşehir, Brommapojkarna, Charleroi, Rizespor, Southampton

F GRUBU: Altınordu, Akhisarspor, Başakşehir, Montpellier, PAOK, Parma, PSV, Rostov, Wolverhampton

G GRUBU: Ankaragücü, Benfica, Cardiff City, Club Brugge, Gabala, Göztepe, Grasshopper, Twente, Valencia

H GRUBU: Beroe, Bucaspor, Dinamo Zagreb, Krasnodar, Lazio, Midtjylland, Monaco, Sivasspor, Trabzonspor

İZMİR,(DHA)



