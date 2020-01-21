U12 finalleri nefes kesecek

İZMİR, (DHA)

İZMİR'in en önemli futbolcu ve teknik adamlarından olup Haziran 2018'de hayata gözlerini yuman Ümit Kayıhan'ın isminin verildiği U12 finalleri büyük rekabete sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün işbirliği ile hayata geçen organizasyonun tanıtım toplantısı Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya Kayıhan'ın eşi Sevil Kayıhan, kızı Nil Kayıhan ve oğlu Ekrem de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, çiçek verdiği Sevil Kayıhan'a, "İzmir sporunda simgeleşmiş isimleri hep anacağız" derken, İzmir BŞB Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge de Kayıhan'ın pozitifliği ve neşesiyle herkesin sevgilisi olduğunu dile getirdi.



Ümit Kayıhan U12 Finalleri'nde 4'ü profesyonel olmak üzere toplam 32 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. İlk düdüğün 27 Ocak'ta çalacak olan organizasyonda maçlar Atatürk Stadı Kompleksi'ndeki 1 ve 2 Nolu Yan Saha'da oynanacak. Organizasyonun final maçı da 15 Mart'ta yapılacak. Organizasyonda 8'erli takımlı 4 grup yer alacak 32 takım, 7 hafta boyunca final maçlarına çıkacak olan son 10 ekip arasına kalmaya çalışacak. Turnuvada 112'i grup maçları olmak üzere toplam 137 karşılaşma oynanacak. Turnuva sonunda da tüm takımlar içinden belirlenecek toplam 16 futbolcu, İzmir Karması olarak Altınordu'nun uluslararası turnuvası olan U12 İzmir Cup'ta boy gösterecek. Seçmeci komisyonunun başında İzmirli Teknik Direktör Ercan Ertemçöz olacak.

FOTOĞRAFLI