U11 Futbol Turnuvası’nda Gaziosmanpaşaspor şampiyon oldu

İSTANBUL, (DHA)- İlçedeki 16 amatör futbol takımının katıldığı U11 Futbol Turnuvası, Gaziosmanpaşaspor ile Albayrakspor arasında oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Sedat Balkanlı Spor Tesisleri’nde oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta rakibini 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran Gaziosmanpaşaspor şampiyon oldu. Finalin ardından şampiyon Gaziosmanpaşaspor’a, 2’nci Albayrakspor’a ve 3’üncülük maçının galibi Karadenizspor’a kupa ve madalyaları takdim edildi.

“ÇOCUKLARIMIZI, A TAKIMIMIZDA VE PROFESYONEL KULÜPLERDE GÖRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Şampiyonluk kupasını kaldıran Gaziosmanpaşaspor’un Teknik Sorumlusu Serdar Ayaz, “Öğrencilerimize, bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Tribünlere gelenlere çok keyifli maçlar seyrettirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu çocuklarımızı A takımımızda ve profesyonel kulüplerde görmek en büyük hedefimiz” dedi.

Gaziosmanpaşaspor takım kaptanı Berkay Soysal, “Takım olarak kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Benim de ilk kupam oldu. Çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“AMACIMIZ, BURADA İLÇEMİZİN ÇOCUKLARININ BÖYLE GÜZEL BİR ORGANİZASYONDA BULUŞMASIYDI”

Takımını finale taşıma başarısı gösteren Albayrakspor Teknik Sorumlusu Emrah Yılmaz, “Amacımız, burada ilçemizin çocuklarının hepsinin böyle güzel bir organizasyonda buluşmasıydı. Biz tabi çocuklarla birlikte şampiyonluk istiyorduk. Şampiyonluğa layık bir futbol oynadık ama rakip kazandı. Onları da tebrik ediyoruz. Belediyemize, Belediye Başkanımıza, bu güzel organizasyondaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.